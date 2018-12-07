Началась подготовка к четвертому старту с космодрома «Восточный»

Циолковский, Амурская область, , 10:39 — REGNUM На космодроме «Восточный» в Амурской области началась подготовка к приему ракеты-носителя «Союз-2.1а», старт которой назначен на 27 декабря. Об этом сообщает 7 декабря пресс-служба Роскосмоса.

Отмечается, что доставка ракеты намечена на 24 декабря, а до того времени службы космодрома будут проверять технологическую исправность агрегатов и оборудования, осуществлять подготовку ракетного топлива и сжатых газов.

«На заправочно-нейтрализационной станции идут работы по заправке разгонного блока «Фрегат» компонентами топлива и сжатыми газами», — говорится в сообщении пресс-службы.

В госкорпорации напомнили, что ракета «Союз-2.1а» должна будет вывести на орбиту российские спутники дистанционного зондирования земли и мониторинга ЧС «Канопус-В» N5 и N6. Данный пуск будет четвертым с российского космодрома «Восточный».

Как сообщало ИА REGNUM, 3 декабря стало известно, что специалисты предприятий Роскосмоса завершили цикл механической сборки пакета ракеты-носителя (РН) «Союз-2.1а» на космодроме «Восточный».

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