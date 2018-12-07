Skoda представила серийный хэтчбек Scala

Тель-Авив, Израиль, , 07:46 — REGNUM Новый хэтчбек Skoda Scala представлен широкой публике. Презентация серийной версии нового игрока в европейском гольф-классе, который составит конкуренцию таким автомобилям, как Volkswagen Golf, Ford Focus и Opel Astra, состоялась на специальном мероприятии в Тель-Авиве.

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Scala стала первой моделью, дизайном которой занимался новый шеф-дизайнер марки Оливер Штефани. Хэтчбек разработан на инновационной модульной платформе MQB от VW. По размерам он значительно больше Volkswagen Golf: длина — 4 362 мм, ширина — 1 793 мм, высота — 1 471 мм. Это позволило сделать салон просторным, а багажник вместительным — до 1 410 литров при сложенном заднем сиденье.

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Переднеприводный хэтчбек получил пять моторов. Базовый двигатель — 95-сильный бензиновый силовой агрегат объёмом один литр.

Продажи Scala в Европе начнутся в начале 2019 года.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2019 году чешская компания Skoda планирует начать продажи кроссовера Karoq и обновленного седана Superb.