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СМИ: Су-57 вооружат гиперзвуковой ракетой, не уступающей «Кинжалу»

Техника

Размер новой ракеты будет существенно меньше, но характеристики от этого не пострадают

Москва, 6 декабря 2018, 17:07 — REGNUM  Российский многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57 вооружат новой гиперзвуковой ракетой, не уступающей по характеристикам комплексу «Кинжал», сообщает 6 декабря ТАСС со ссылкой на анонимный источник в авиастроительной сфере.

По информации агентства, работы по созданию такой ракеты внесены в государственную программу вооружения на 2018−2027 годы.

Источник утверждает, что гиперзвуковая ракета создается в расчете на внутрифюзеляжное размещение, поэтому ее габариты будут заметно меньше, чем у гиперзвуковой ракеты «Кинжал». Это позволит не нарушать радиолокационную незаметность истребителя Су-57.

Тактико-технические характеристики и сроки завершения работ по созданию такой ракеты источник не уточнил.

Как сообщало ИА REGNUM, на данный момент в ВКС России на опытном боевом дежурстве стоят истребители-перехватчики МиГ-31К с гиперзвуковыми ракетными комплексами «Кинжал».

Ракета развивает скорость до 10 Махов и способна маневрировать, что исключает ее поражение всеми существующими средствами ПВО и ПРО. Дальность действия ракеты «Кинжал» превышает 2 тыс. км.

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Военно-промышленный комплекс
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