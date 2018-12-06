Наушники AirPods 2 от Apple получат несколько биометрических функций

Купертино, США, , 10:23 — REGNUM Компания Apple подала заявку на патент своих новых наушников AirPods 2, которые могут появиться в продаже уже в начале 2019 года. Об этом 5 декабря сообщил журнал Forbes.

Новый гаджет Apple будет оборудован несколькими биометрическими датчиками. Они смогут измерять пульс владельца, а также температуру его тела. Ещё одной особенностью новых AirPods будет их универсальность, они будут подходить как к левому, так и к правому уху и в случае смены своего местоположения устройства смогут самостоятельно менять каналы для формирования правильного стерео.

Читайте также: Социальная реклама: Том Круз объяснил, как надо смотреть фильмы

Напомним, первые наушники AirPods компания Apple представила в сентябре 2016 года, в продаже они появились в декабре. В августе 2018 года компания сообщила, что в первом полугодии 2018 года ей удалось втрое увеличить продажи этих наушников в России по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. Всего за обозначенный период в нашей стране было продано 8,5 млн этих устройств (на сумму около 8,8 млрд рублей).

Читайте ранее в этом сюжете: Составлен рейтинг самых популярных приложений App Store