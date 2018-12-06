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Компания Waymo запускает сервис беспилотных такси

Техника

Пока только в Аризоне

Финикс , США, 6 декабря 2018, 04:37 — REGNUM  Американская компания Waymo объявила о запуске коммерческого сервиса беспилотных такси в США, сообщает пресс-служба компания.

Новый сервис называется Waymo One. По данным пресс-службы, первыми пользователями беспилотных такси станут несколько сотен человек, принимавших участие в тестировании сервиса на добровольной основе. Со временем пользоваться этим сервисом смогут все больше людей.

Также в первое время воспользоваться услугами беспилотного такси смогут жители Финикса (штат Аризона) и его пригородов. Лишь потом география сервиса расширится и охватит другие регионы Соединенных Штатов.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 декабря 2018 года в Москве и Татарии стартовал эксперимент по эксплуатации беспилотных автомобилей. Эксперимент продлится до 2022 года.

Читайте ранее в этом сюжете: Москва начнёт эксплуатацию беспилотных авто с 1 декабря

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