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Китай совершил прорыв в авиастроении

Техника

Специалисты КНР разработали систему стабилизации пассажирских судов в условиях «болтанки»

Китай совершил прорыв в авиастроении
Иллюстрация: Russian.news.cn

Пекин, 5 декабря 2018, 22:35 — REGNUM  В Китае самостоятельными усилиями разработан самолет с технологией активного управления, способной существенно, до 20%, уменьшать воздействие на воздушное судно условий турбулентности, сообщает 5 декабря Синьхуа.

Соответствующие испытания успешно закончились в северокитайской провинции Хэбэй под руководством разработчика проекта — Исследовательского института при Китайской корпорации аэрокосмической науки и промышленности (CASIC).

Сообщается, что овладение технологией стабилизации самолета при турбулентности открывает ряд новых возможностей в авиастроении и эксплуатации авиационной техники. В частности, речь идет о дополняющих системах для стабилизации конфигурации самолета, корпус которого в условиях «болтанки» в воздухе испытывает существенные перегрузки.

Следует отметить, что ряд пассажирских лайнеров иностранных производителей, например Boeing 787 и Airbus A380, уже оснащены системами активного контроля.

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Авиастроение
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