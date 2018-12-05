Экспресс, соединяющий Киев с аэропортом «Борисполь», снова сломался

Киев, , 21:53 — REGNUM Экспресс, соединяющий столицу Украины с аэропортом «Борисполь», сломался, и его были вынуждены вручную толкать в ангар. Видео опубликовано 5 декабря в сообществе «ЕвроМайдан» в социальной сети Facebook.

Предположительно, кадры были сняты во время второй поломки поезда, которая произошла 4 декабря.

Как прокомментировал глава общественной организации «Общественный контроль железной дороги» Виктор Гарвона, польский поезд Pesa на самом деле находится в гораздо худшем состоянии, чем это указано в документах.

По мнению эксперта, экспресс прошёл только косметический ремонт и был выпущен на линию в ненадлежащем техническом состоянии. За это должны отвечать министр инфраструктуры Владимир Омелян и глава «Укрзализныци» Степан Кубив, написал Гарвона на своей странице в социальной сети Facebook.

Напомним, открытие «экспресса» в Борисполь проходило 30 ноября в присутствии президента Украины Петра Порошенко и премьер-министра Владимира Гройсмана. На следующий день машина сломалась.

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4 декабря стало известно, что «Укрзализныця» существенно уменьшила количество рейсов горе-экспресса.

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https://www.facebook.com/EuroMaydan/videos/318057612122551/