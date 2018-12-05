СМИ США готовятся похоронить истребитель F-22 «Раптор»

Вашингтон, , 20:22 — REGNUM Истребитель F-22 «Раптор» больше не обеспечивает военно-воздушным силам США превосходство в воздухе, сообщило 5 декабря издание Military Watch Magazine.

По мнению авторов издания, самолет F-22 устарел по параметрам авионики, вооружения и компьютерной архитектуры, а его модернизация практически невозможна.

В частности, истребитель F-22 «Раптор» не может применять новые ракеты AIM-120D и AIM-9X класса «воздух-воздух», а устанавливаемые в его отсеки ракеты AIM-120C уступают по техническим характеристикам даже старым советским ракетам Р-27.

Новые ракеты просто не помещаются в габариты внутренних отсеков самолета, а их размещение на внешних точках аннулирует главный козырь истребителя F-22 «Раптор» — радиолокационную малозаметность.

Издание заявляет, что новейшие российские и китайские истребители пятого поколения Су-57 и J-20 не показывают таких недостатков и имеют перспективы для возможных модернизаций.

Кроме того, подчеркивает Military Watch Magazine, до 2011 года, когда F-22 «Раптор» был снят с производства, таких истребителей было произведено 187 штук. Этого количества явно не хватит для противостояния российским и китайским Су-57 и J-20, производство которых, по мнению издания, будет массовым.

Стоит отметить, что Military Watch Magazine не видит решения этой проблемы в многоцелевом истребителе пятого поколения F-35 и призывает форсировать разработку тяжелого истребителя шестого поколения для ВВС США.

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