Компания «Атомтехэнерго» обеспечит пуско-наладку «Криогаз-Высоцка»

Высоцк, Ленинградская область, , 17:32 — REGNUM 4 декабря подписан договор между «Криогаз-Высоцк» (совместное предприятие НОВАТЭКа и «Газпромбанка») и «Атомтехэнерго» на выполнение комплексных пусконаладочных работ на терминале по производству и перегрузке СПГ в порту Высоцк Ленинградской области. Кроме комплекса пуско-наладочных работ, «Атомтехэнерго» выполнит разработку эксплуатационной и пусконаладочной документации.

Напомним, что по планам НОВАТЭКа, уже в феврале 2019 года должен состояться пуск первой технологической линии терминала производительностью 330 тысяч тонн СПГ в год. Строящийся терминал подразумевает не только транспортировки СПГ, но и бункеровки для судов, использующих СПГ в качестве топлива. Основные направления экспорта продукции «Криогаз-Высоцк» — Финляндия и республики Прибалтики, при этом порядка 10% объема будет направлено на газификацию Ленинградской области.

«Атомтехэнерго» — специализированная инжиниринговая компания в составе Росатома, основные направления деятельности — ввод новых энергоблоков АЭС в эксплуатацию, техническая поддержка эксплуатации АЭС, подготовка и переподготовка персонала АЭС. Выполнение работ по контракту с «Криогаз-Высоцк» позволит одной из ведущих атомных компаний России приобрести компетенции на новом развивающемся рынке производства СПГ, позволит расширить сотрудничество Росатома и НОВАТЭКа, приобретающее все более стратегический характер.