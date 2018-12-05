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Компания «Атомтехэнерго» обеспечит пуско-наладку «Криогаз-Высоцка»

Техника

Сотрудничество Росатома и НОВАТЭКа продолжает расширяться

Высоцк, Ленинградская область, 5 декабря 2018, 17:32 — REGNUM  4 декабря подписан договор между «Криогаз-Высоцк» (совместное предприятие НОВАТЭКа и «Газпромбанка») и «Атомтехэнерго» на выполнение комплексных пусконаладочных работ на терминале по производству и перегрузке СПГ в порту Высоцк Ленинградской области. Кроме комплекса пуско-наладочных работ, «Атомтехэнерго» выполнит разработку эксплуатационной и пусконаладочной документации.

Напомним, что по планам НОВАТЭКа, уже в феврале 2019 года должен состояться пуск первой технологической линии терминала производительностью 330 тысяч тонн СПГ в год. Строящийся терминал подразумевает не только транспортировки СПГ, но и бункеровки для судов, использующих СПГ в качестве топлива. Основные направления экспорта продукции «Криогаз-Высоцк» — Финляндия и республики Прибалтики, при этом порядка 10% объема будет направлено на газификацию Ленинградской области.

«Атомтехэнерго» — специализированная инжиниринговая компания в составе Росатома, основные направления деятельности — ввод новых энергоблоков АЭС в эксплуатацию, техническая поддержка эксплуатации АЭС, подготовка и переподготовка персонала АЭС. Выполнение работ по контракту с «Криогаз-Высоцк» позволит одной из ведущих атомных компаний России приобрести компетенции на новом развивающемся рынке производства СПГ, позволит расширить сотрудничество Росатома и НОВАТЭКа, приобретающее все более стратегический характер.

regnum author Борис Марцинкевич
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