В США смартфоны «отвоевывают» интернет у компьютеров

Вашингтон, , 16:04 — REGNUM Почти восемь из десяти пользователей смартфонов в США используют свой телефон для доступа в интернет дома так же часто или чаще, как компьютер, сообщает Axios 5 декабря со ссылкой на результаты собственного опроса.

Онлайн-привычки людей изменились: смартфоны становятся основным шлюзом в интернет у себя дома по сравнению со стационарными компьютерами или планшетами. Более чем в два раза больше людей сказали, что они используют смартфоны чаще, чем компьютеры для подключения к интернету, по сравнению с теми, кто использует компьютеры чаще.

Кроме того, учитывая, что более половины домашних хозяйств США имеют смарт-телевизоры, которые транслируют контент из интернета, вполне вероятно, что они также служат основными средствами доступа к домашнему интернету.

Подавляющее большинство (80%) тех, кто использует свой смартфон чаще, объясняют это удобством, и 4% так поступают потому, что это дешевле. Другие 12% просто не имеют доступа к компьютеру.

Каждый седьмой считает, что может делать все или большую часть того, что он хочет делать в интернете, на смартфоне. Около четверти респондентов, которые не имеют дома быстрого интернета (а это около 13% американских домохозяйств), сообщили, что их мобильное устройство и так позволяет им делать все, что они сделали бы при «обычном» доступе в интернет. Около четверти респондентов отмечают слишком высокую стоимость услуг домашней связи.