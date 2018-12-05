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Компания «Яндекс» показала свой смартфон

Техника

7 декабря стартуют онлайн-продажи гаджета

Москва, 5 декабря 2018, 13:18 — REGNUM  В Москве 5 декабря прошла презентация смартфона компании «Яндекс». Устройство, работающее на платформе Android оснащено голосовым помощником «Алиса», сообщает ресурс «Яндекс.Телефон».

Следует отметить, что устройство начнет продаваться 6 декабря в магазине и музее «Яндекса», а 7 декабря стартуют онлайн-продажи гаджета.

«На борту» смартфон имеет восьмиядерный процессор Snapdragon 630, аудиочип Qualcomm Aqstic, 4 Гб оперативной и 64 Гб флеш-памяти, две камеры со вспышками (фронтальная и основная), батарею с поддержкой быстрой зарядки и чип бесконтактной оплаты NFC. Стоить устройство будет около 18 тыс. рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в июле 2018 года смартфон от «Яндекс» был внесён в Единый реестр нотификаций о характеристиках шифровальных (криптографических) средств и товаров, их содержащих, что разрешило ввоз этих устройств на территорию Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

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