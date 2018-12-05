В Воронеже прошла конференция по применению аддитивных технологий

Воронеж, , 11:37 — REGNUM Первая в Черноземье конференция по практическому применению аддитивных технологий в различных сферах производства «3D КонЦентрАт» прошла на базе завода «Воронежсельмаш», сообщает 5 декабря пресс-служба Воронежского государственного технического университета (ВГТУ).

Организатором мероприятия выступил Центр аддитивных технологий при поддержке департамента промышленности Воронежской области, Центра кластерного развития Воронежской области, ВГТУ и выставочного центра «ВЕТА». Его участниками стали представители госкорпораций (Ростех, Роскосмос, Росатом), НИИ, крупных промышленных предприятий ЦЧР и других регионов, а также представители малого и среднего бизнеса.

«Задача нашего форума — перейти от научных идей к реальным достижениям, к ощутимым процентам на мировом уровне развития аддитивных технологий», — сообщил в приветственном обращении к участникам конференции проректор по научной работе ВГТУ Игорь Дроздов.

По его словам, на смену понятию «нанотехнологии» пришли аддитивные технологии. Он также выразил пожелание, чтобы цех, в котором прошла конференция, «был полон современными машинами, производящими и собирающими оборудование для их применения».

Спикеры поделились опытом использования аддитивных технологий как рабочего инструмента для решения производственных задач. Профессор кафедры технологии строительных материалов, изделий и конструкций ВГТУ Галина Славчева рассказала о проблемах и перспективах развития 3D-технологий в строительстве.

Также участники конференции ознакомились с высокотехнологичным оборудованием, применяемым для 3D-печати, современными материалами и примерами выполненных на этом оборудовании работ.

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