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Приложения App Store обкрадывали пользователей с проблемой лишнего веса

Техника

Сотрудник компании ESET разоблачил вредоносные программы

Братислава, 5 декабря 2018, 10:21 — REGNUM  Компания Apple удалила из магазина App Store несколько фитнес-приложений, которые обманывали пользователей при помощи функции сканера отпечатков пальцев Touch ID. Об этом 4 декабря сообщил журнал SC Magazine.

С разоблачением этих программ выступил Лукас Стефанко (Lukas Stefanko) — сотрудник известной компании ESET, специализирующийся на кибербезопасности. Он опубликовал в сети расследование, в котором сообщил, что вредоносные программы предлагали пользователям отсканировать отпечатки пальцев якобы для того, чтобы дать рекомендации по диете. Однако в действительности это сканирование являлось подтверждением платежа на сумму $99,99.

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Напомним, в ноябре 2018 года Лукас Стефанко разоблачил 13 вредоносных приложений, которые выдали себя за игры-автосимуляторы. При попытке запуска эти программы скачивали из сети вредоносное ПО и устанавливали его на смартфон пользователя.

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