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С космодрома Куру успешно запущены индийский и южнокорейский спутники

Техника

Осуществленный запуск является десятым успешным стартом с космодрома Куру во Французской Гвиане за текущий год

Париж, 5 декабря 2018, 09:27 — REGNUM  Французская компания Arianespace успешно запустила ракету-носитель Ariane-5 с индийским и южнокорейским спутниками на борту. Об этом говорится на официальном сайте компании.

Отмечается, что осуществленный 4 декабря запуск является десятым успешным стартом с космодрома Куру во Французской Гвиане за 2018 год. Индийский спутник GSAT-11 является телекоммуникационным, с помощью космического аппарата GEOKOMPSAT-2A ученые Корейского института аэрокосмических исследований будут наблюдать за изменениями погоды.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 января ракета-носитель Ariane-5 компании Arianespace вывела на орбиту два спутника связи, несмотря на то, что связь с носителем была потеряна.

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Космические полеты, аппараты и исследования
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