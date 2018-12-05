С космодрома Куру успешно запущены индийский и южнокорейский спутники

Париж, , 09:27 — REGNUM Французская компания Arianespace успешно запустила ракету-носитель Ariane-5 с индийским и южнокорейским спутниками на борту. Об этом говорится на официальном сайте компании.

Отмечается, что осуществленный 4 декабря запуск является десятым успешным стартом с космодрома Куру во Французской Гвиане за 2018 год. Индийский спутник GSAT-11 является телекоммуникационным, с помощью космического аппарата GEOKOMPSAT-2A ученые Корейского института аэрокосмических исследований будут наблюдать за изменениями погоды.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 января ракета-носитель Ariane-5 компании Arianespace вывела на орбиту два спутника связи, несмотря на то, что связь с носителем была потеряна.

Читайте также: Ariane-5 вывела на орбиту два спутника, несмотря на потерю связи