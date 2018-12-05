Среда, 5 Декабря 2018 года
10:09:27 МСК

В Китае представлен четвероногий робот, которому не страшны препятствия

Техника

Новый робот по имени «Цзюэин» представляет собой устройство с четырьмя конечностями, способное переносить на себе груз весом до 20 кг

Ханчжоу, Китай, 5 декабря 2018, 08:21 — REGNUM  Чжэцзняский университет на востоке Китая создал четвероногого робота, который может бегать и взбираться по ступеням, сообщает 4 декабря агентство Синьхуа.

Новый робот по имени «Цзюэин» представляет собой устройство с четырьмя конечностями, способное переносить на себе груз весом до 20 кг. Его длина достигает одного метра, а высота — 60 см. Общий вес его достигает 70 кг. Робот полностью электрический и способен без перебоя работать до двух часов от одного полного заряда батареи. Скорость перемещения может достигать шести километров в час.

По словам главного разработчика робота и сотрудника Чжуцзянского университета Чжу Цюго, робот способен держать баланс центра тяжести и удерживать вою стабильность во время бега. Кроме того, он прекрасно чувствует себя на неровной поверхности и способен экстренно реагировать на изменения рельефа на бегу.

Напомним, что первое поколения роботов «Цюэин» было представлено в феврале 2018 года. Ожидается, что устройства на базе этой платформы будут использоваться при проведении поисково-спасательных работ, в образовании, исследованиях и логистике.

Читайте также: В аэропорту китайского Ханчжоу с иностранцами теперь будут говорить роботы

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Робототехника
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить