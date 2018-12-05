В Китае представлен четвероногий робот, которому не страшны препятствия

Ханчжоу, Китай, , 08:21 — REGNUM Чжэцзняский университет на востоке Китая создал четвероногого робота, который может бегать и взбираться по ступеням, сообщает 4 декабря агентство Синьхуа.

Новый робот по имени «Цзюэин» представляет собой устройство с четырьмя конечностями, способное переносить на себе груз весом до 20 кг. Его длина достигает одного метра, а высота — 60 см. Общий вес его достигает 70 кг. Робот полностью электрический и способен без перебоя работать до двух часов от одного полного заряда батареи. Скорость перемещения может достигать шести километров в час.

По словам главного разработчика робота и сотрудника Чжуцзянского университета Чжу Цюго, робот способен держать баланс центра тяжести и удерживать вою стабильность во время бега. Кроме того, он прекрасно чувствует себя на неровной поверхности и способен экстренно реагировать на изменения рельефа на бегу.

Напомним, что первое поколения роботов «Цюэин» было представлено в феврале 2018 года. Ожидается, что устройства на базе этой платформы будут использоваться при проведении поисково-спасательных работ, в образовании, исследованиях и логистике.

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