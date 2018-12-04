СМИ: Чудо-эсминец США Zumwalt переделают в обычный носитель крылатых ракет

Вашингтон, , 17:20 — REGNUM Перспективные эсминцы для ВМС США типа Zumwalt решено перевооружить и «перепрофилировать» на выполнение совершенно иных задач, сообщает 4 декабря портал upi.com со ссылкой на неназванный источник.

По информации портала, изначальная концепция этих кораблей, согласно которой они должны уничтожать противника огнем сверхдальнобойных чудо-пушек Advanced Gun System (AGS) оставаясь при этом в недосягаемости, признана чрезмерно дорогостоящей.

После сокращения финансирования программы строительства эсминцев типа Zumwalt созданные для их 155-мм орудий «умные» снаряды Long Range Land Attack Projectile (LRLAP) оказались чудовищно дорогими, а более экономичной альтернативы этим боеприпасам до сих пор не создано, хотя работы в этом направлении продолжаются.

Поэтому, утверждает портал, теперь эсминцы типа Zumwalt должны будут поражать наземные и надводные цели крылатыми ракетами большой дальности.

Кроме того, если не будет найдена недорогая альтернатива снарядам Long Range Land Attack Projectile (LRLAP), то артустановки Advanced Gun System (AGS) с новейших эсминцев демонтируют и заменят на стандартные.

Как сообщало ИА REGNUM, по планам ВМС США, первый эсминец типа Zumwalt, широко известный благодаря своим непривычным внешним формам, должен быть полностью боеготов к 2021 году. Тем не менее, этот корабль уже заслужил репутацию проблемного проекта, регулярно попадая в центр внимания из-за многочисленных аварий разных бортовых систем, вплоть до двигателей и ходовых механизмов.

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