Сотрудник NVIDIA показал все возможности новой 3D-технологии

Санта-Клара, США, , 16:20 — REGNUM Сотрудник NVIDIA на своём YouTube-канале выложил видеоролик, в котором подробно демонстрируется новая технология компании. Речь идёт о реалистичном 3D-изображении на основе существующих видеороликов.

Тинг-Чун Ванга показал, как искусственный интеллект на основе нейросети создаёт 3D-изображение в режиме реального времени. Демонстрируется процесс синхронного проигрывания оригинального видеоролика и его виртуального аналога, созданного программой. Реалистичное изображение получается при создании человеческой мимики, движений тела и отображении панорамных съёмок.

Напомним, что ранее компания NVIDIA опубликовала ролик, в котором продемонстрировали новую технологию. Вице-президент компании Брайан Катанцано заявлял, что эта технология компании изменит способ создания трехмерной графики. Также напомним, что китайская MMORPG Justice станет первым проектом, в котором станут использовать технологии NVIDIA: трассировка лучей и сглаживание DLSS.

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