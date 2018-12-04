SsangYong представила модель Rexton для ралли «Дакар»

Сеул, , 12:29 — REGNUM Гоночный автомобиль на базе нового поколения внедорожника Rexton представила южнокорейская компания SsangYong. Модель получила название Rexton DKR.

Разработчиком гоночного багги выступило испанское подразделение SsangYong Motorsport. Автомобиль оснащен бензиновым двигателем V8 мощностью 450 л.с. и шестиступенчатой секвентальной коробкой передач.

Заднеприводный внедорожник достигает скорости 100 км/ч за 4,4 секунды и способен разогнаться до 195 км/ч. Технически он во многом подобен SsangYong Tivoli DKR, с коорым команда выступала в ралли «Дакар» в 2017 году.

Как сообщало ИА REGNUM, Официальная премьера модели SsangYong Rexton ссотоялась в середине 2017 года. Автомобиль оснащен 2-литровый бензиновый турбодвигателем.

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