Nvidia представила революционную технологию перевода видео в 3D-среду

Санта-Клара, США, , 11:57 — REGNUM Nvidia показала возможности своей новой революционной технологии, которая позволяет переводить видеоизображение в интерактивную трехмерную среду. Рекламное видео было опубликовано 3 декабря на YouTube-канале компании.

Специалисты Nvidia пояснили: то, что зрители видят в ролике не является результатом рендеринга (процесс получения изображения по модели), всю эту интерактивную среду воспроизвел искусственный интеллект при обработке видео. Вице-президент компании Брайан Катанцано заявил: эта технология компании изменит способ создания трехмерной графики.

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Напомним, в ноябре 2018 года Nvidia заявила, что китайская массовая многопользовательская игра Justice станет первой платформой, в которой будут использованы новые эффекты: трассировка лучей и сглаживание DLSS. Новые технологии компания показала в ходе выставки GTC China 2018.

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