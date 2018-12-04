Три МиГ-31БМ нового поколения пополнили авиаполк под Пермью

Пермь, , 11:26 — REGNUM На вооружение дислоцированного в Пермском крае авиаполка поступили три модернизированных высотных истребителя-перехватчика МиГ-31БМ. Об этом сообщает пресс-служба Центрального военного округа (ЦВО).

Боевые машины авиаполк получил в рамках гособоронзаказа. Модернизации подверглось бортовое радиоэлектронное оборудование, кроме того, истребители оснащены вооружением нового поколения.

Эффективность новых МиГ-31БМ троекратно превышает возможности МиГ-31, говорится в сообщении.

Основные задачи сверхзвукового истребителя МиГ-31БМ — длительное патрулирование, борьба с высотными самолетами-разведчиками, стратегическими бомбардировщиками и низколетящими целями. Истребитель-перехватчик способен одновременно уничтожить шесть и сопровождать до десяти воздушных целей.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2019 году перед принятием на вооружение состоятся госиспытания самоходной противотанковой пушки 2С25М «Спрут-СДМ1». Новое оружие должны получить Воздушно-десантные войска.

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