Российские десантники получат новый «истребитель танков»

Москва, , 09:24 — REGNUM Государственные испытания самоходной противотанковой пушки 2С25М «Спрут-СДМ1» пройдут в 2019 году — перед принятием её на вооружение Воздушно-десантных войск (ВДВ). Об этом сообщили 4 декабря в пресс-службе Министерства обороны России.

Отмечается, что боевая машина получит новую броню, усовершенствованный двигатель и систему управления огнем.

«Современная самоходная артиллерийская система, предназначенная для борьбы с танками, пройдет госиспытания сразу на нескольких полигонах Минобороны РФ», — отметили в ведомстве.

Сообщается, что бронемашина призвана значительно увеличить живучесть и огневую мощь десантных подразделений.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 августа исполнительный директор «Курганмашзавода» Пётр Тюков заявил, что Россия поставит в Индонезию самоходные противотанковые пушки «Спрут-СДМ1».

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