В Пекине создается полигон для испытания беспилотных автомобилей

Пекин, , 06:40 — REGNUM Пекин намерен укрепить лидерство в развитии беспилотных автомобильных технологий благодаря плану строительства испытательного полигона для беспилотных автомобилей площадью 200 тыс. кв. метров в пригороде Пекина, сообщает 3 декабря издание Beijing Daily.

Закрытая тестовая площадка, как ожидается, будет введена в эксплуатацию к 2020 году в районе Шуньи в 30 км к северо-востоку от центра Пекина. В ее создание будет инвестировано 480 млн юаней (около $69,7 млн), сообщает газета.

Внутренние автопроизводители и интернет-компании Китая также создадут свои исследовательские и технические базы для развития транспортных средств на новых типах энергии с внедрением новейших наработок в области искусственного интеллекта в Шуньи, если верить опубликованному плану.

Напомним, что многие китайские города, включая Пекин, Шанхай и Чунцин выпустили лицензии на управление беспилотными автомобилями на общественных дорогах в рамках тестовых испытаний в 2018 году. Пекин, в частности, провел реконструкцию 105 км дорог и скоростных магистралей в 2018 году в пригородных районах вроде зон экономического развития в районах Ичжуан, Шуньи и Хайдянь.

Читайте также: В Китае успешно испытаны автомобили-беспилотники