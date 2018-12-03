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АвтоВАЗ отзывает более 1,7 тыс. автомобилей Kalina, Granta и Priora

Техника

Ранее завод объявил об отзыве 3,3 тыс. автомобилей марки Lada 4×4

Москва, 3 декабря 2018, 22:36 — REGNUM  ПАО «АвтоВАЗ» добровольно отзывает 1 716 автомобилей марки LADA Kalina, Granta, Priora. Об этом сообщает пресс-служба Росстандарта.

«Причиной отзыва транспортных средств является несоответствие комплектации рулевого колеса и модуля надувной подушки безопасности водителя», — отметили в ведомстве.

Отзыву подлежат автомобили, реализованные с апреля 2018 года по сегодняшний день. VIN-коды владельцы смогут сверить самостоятельно с перечнем, связаться с ближайшим дилерским центром и записаться на ремонт.

Будут проверены маркировка изделий, сочетаемость модуля надувной подушки безопасности водителя и рулевого колеса, состояние каркаса рулевого колеса и, при необходимости, будет произведена замена рулевого колеса. Ремонтные работы будут проведены бесплатно для владельцев.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в конце ноября концерн объявил об отзыве 3,3 тыс. автомобилей марки Lada 4×4.

Причиной отзыва транспортных средств является возможное наличие трещины на торце вала верхнего рулевого управления. Отзываются автомобили, реализованные в аналогичный период — с апреля 2018 года по 29 ноября.

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