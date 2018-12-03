В российских судах вскоре могут появиться роботы-стенографисты

Москва, , 16:59 — REGNUM Российские суды могут оснастить стенографическими системами, которые будут автоматически распознавать речь и составлять протоколы судебных заседаний. Об этом журналистам 3 декабря рассказали в информационно-аналитическом центре ГАС «Правосудие» при Судебном департаменте при Верховном суде Российской Федерации.

Отмечается, что опытное использование подобных систем проходило с июля 2018 года в двух районных судах Белгородской области. В интервью ТАСС сотрудники ГАС «Правосудие» отметили, что эта система позволяет в два раза сократить время подготовки протокола заседания.

Однако её эффективность может вырасти в случае, если секретари судебных заседаний пройдут соответствующее обучение. Результаты внедрения новой системы продемонстрируют на заседаниях Совета судей РФ и президиума Совета судей РФ, которые пройдут с 3 по 5 декабря 2018 года в Москве.

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Напомним, 22 и 23 ноября в Москве прошла конференция «Поколение NEXT», в рамках которой обсуждалось внедрение информационных технологий в образовательный процесс. На форуме специалисты провели мастер-классы для московских педагогов.

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