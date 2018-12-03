В России построены модели анаэробных двигателей для подлодок

Москва, , 12:58 — REGNUM Российские конструкторы создали две лабораторные модели воздухонезависимых (анаэробных) энергетических установок (ВНЭУ) для подводных лодок. В дальнейшем состоятся испытания моделей, сообщил журналистам глава «Объединенной судостроительной корпорации» (ОСК) Алексей Рахманов.

По его словам, для испытаний «в реальной среде» модели ВНЭУ будут помещены в прототип отсека подводной лодки. На сегодняшний день прототипы энергоустановок работают без перебоев. Отмечается, что над разработкой моделей ВНЭУ работали специалисты конструкторских бюро «Малахит» и «Рубин».

Читайте также: В Китае прошли испытания подлодки с воздухонезависимым двигателем

Как сообщало ИА REGNUM, 19 июня 2017 года стало известно, что анаэробной энергетической установкой будет снабжена дизель-электрическая неатомная подводная лодка «Кронштадт» проекта 677 типа «Лада». Новая система избавит субмарину от необходимости всплытия для подзарядки аккумуляторов и пополнения запасов воздуха до нескольких недель.

Читайте также: В России появятся подлодки с воздухонезависимой установкой