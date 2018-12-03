Российские учёные работают над улучшением газотурбинных двигателей

Москва, , 12:51 — REGNUM Возможности улучшения характеристик газотурбинных двигателей представили специалисты Центрального института авиационного моторостроения (ЦИАМ) им. П.И. Баранова на Международной конференции «Авиация и космонавтика», которая прошла в Московском авиационном институте в рамках недели авиакосмических технологий «Aerospace Science Week». Об этом 3 декабря сообщает пресс-служба института.

Инженер ЦИАМ Илья Кизеев представил на мероприятии тему современных направлений исследований газотурбинных двигателей изменяемого рабочего процесса. Он рассказал об использовании технологии третьего контура, которая заключается в формировании отдельного перекрываемого канала для управления расходом воздуха, протекающего мимо газогенератора.

Он также раскрыл причины появления в иностранной прессе заявлений о возможности улучшения топливной экономичности до 35%. По его словам, только применение третьего контура показывает принципиальные возможности улучшения ключевых параметров двигателя как на дозвуковых крейсерских режимах (повышение экономичности на 12−15%), так и на сверхзвуковых скоростях (повышение тяговых характеристик до 20%).

В свою очередь, инженер ЦИАМ Иван Вербанов сообщил о новых подходах к проектированию и расчетам конструкции теплообменных аппаратов (ТА) и методологии их использования в авиации. Он отметил, что на сегодняшний день в Институте спроектирован и изготовлен с применением аддитивных технологий перспективный ветвистый ТА демонстратор с взаимно-пористой структурой.

Отмечается, что конференция стала для участников дискуссионной площадкой, на которой они получили возможность не только продемонстрировать коллегам свой опыт и научный потенциал в авиакосмической области, но и обсудить и оценить направления дальнейшей работы.

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