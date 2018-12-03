Девять команд из РФ поедут на чемпионат мира по программированию

Москва, , 12:45 — REGNUM Бороться за победу в чемпионате мира по программированию (ICPC), который пройдёт в Порту в 2019 году, будут девять команд из России. Как уточнили в пресс-службе Центра развития ИТ-образования Московского физико-технического института (МФТИ), который является одним из организаторов турнира, в командных соревнованиях приняли участие 900 студентов из 90 вузов от РФ и 62 вузов СНГ.

Финалисты были определены по итогам студенческого чемпионата мира по спортивному программированию ICPC Северного евразийского региона Northern Eurasia Contest, который состоялся в начале декабря на главной площадке университета ИТМО в Санкт-Петербурге, а также в Барнауле, Тбилиси и Алма-Ате.

Так, Россию на мировом первенстве будут представлять команды Московского физико-технического института (они заняли первое место в региональном чемпионате), Московского госуниверситета имени Ломоносова, Московского авиационного института. Также среди победителей — команды вузов Санкт-Петербурга (ИТМО, госуниверситета). Лучшими оказались и студенты Высшей школы экономики, Саратовского государственного университета, Северного (Арктического) федерального университета имени М.В. Ломоносова, Высшей школ экономики (НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург) и Уральского федерального университета.

Финал чемпионата мира по программированию состоится в Порту (Португалия) с 31 марта по 5 апреля 2019 года.