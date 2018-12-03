Понедельник, 3 Декабря 2018 года
14:08:58 МСК

Девять команд из РФ поедут на чемпионат мира по программированию

Техника

В командных соревнованиях приняли участие 900 студентов из 90 вузов от России и 62 вузов от СНГ

Москва, 3 декабря 2018, 12:45 — REGNUM  Бороться за победу в чемпионате мира по программированию (ICPC), который пройдёт в Порту в 2019 году, будут девять команд из России. Как уточнили в пресс-службе Центра развития ИТ-образования Московского физико-технического института (МФТИ), который является одним из организаторов турнира, в командных соревнованиях приняли участие 900 студентов из 90 вузов от РФ и 62 вузов СНГ.

Финалисты были определены по итогам студенческого чемпионата мира по спортивному программированию ICPC Северного евразийского региона Northern Eurasia Contest, который состоялся в начале декабря на главной площадке университета ИТМО в Санкт-Петербурге, а также в Барнауле, Тбилиси и Алма-Ате.

Так, Россию на мировом первенстве будут представлять команды Московского физико-технического института (они заняли первое место в региональном чемпионате), Московского госуниверситета имени Ломоносова, Московского авиационного института. Также среди победителей — команды вузов Санкт-Петербурга (ИТМО, госуниверситета). Лучшими оказались и студенты Высшей школы экономики, Саратовского государственного университета, Северного (Арктического) федерального университета имени М.В. Ломоносова, Высшей школ экономики (НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург) и Уральского федерального университета.

Финал чемпионата мира по программированию состоится в Порту (Португалия) с 31 марта по 5 апреля 2019 года.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Информационные технологии
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить