Понедельник, 3 Декабря 2018 года
12:38:18 МСК

Завершён цикл механической сборки пакета ракеты-носителя «Союз-2.1а»

Техника

Старт запланирован на утро 27 декабря

Москва, 3 декабря 2018, 11:26 — REGNUM  Специалисты предприятий Роскосмоса завершили цикл механической сборки пакета ракеты-носителя (РН) «Союз-2.1а» на космодроме «Восточный», об этом 3 декабря сообщает пресс-служба госкорпорации.

На следующем этапе специалисты планируют провести пневмоиспытания двигательных установок, электрические испытания. Заключительной операцией станет общая сборка ракеты космического назначения.

В настоящее время на заправочно-нейтрализационной станции космодрома проходит заправка разгонного блока «Фрегат» компонентами топлива и сжатыми газами. Также специалисты продолжают подготовку аппаратов «Канопус-В» № 5 и № 6.

Планируемая дата старта ракеты-носителя «Союз-2.1а» со спутниками дистанционного зондирования земли и мониторинга чрезвычайных ситуаций «Канопус-В» № 5 и № 6 — 27 декабря 2018 года. Пуск станет четвёртым по счёту, выполненным с «Восточного».

Читайте ранее в этом сюжете: В Роскосмосе уточнили время запуска «Союза» с двумя спутниками «Канопус-В»

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Космические полеты, аппараты и исследования
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить