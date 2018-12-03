Завершён цикл механической сборки пакета ракеты-носителя «Союз-2.1а»

Москва, , 11:26 — REGNUM Специалисты предприятий Роскосмоса завершили цикл механической сборки пакета ракеты-носителя (РН) «Союз-2.1а» на космодроме «Восточный», об этом 3 декабря сообщает пресс-служба госкорпорации.

На следующем этапе специалисты планируют провести пневмоиспытания двигательных установок, электрические испытания. Заключительной операцией станет общая сборка ракеты космического назначения.

В настоящее время на заправочно-нейтрализационной станции космодрома проходит заправка разгонного блока «Фрегат» компонентами топлива и сжатыми газами. Также специалисты продолжают подготовку аппаратов «Канопус-В» № 5 и № 6.

Планируемая дата старта ракеты-носителя «Союз-2.1а» со спутниками дистанционного зондирования земли и мониторинга чрезвычайных ситуаций «Канопус-В» № 5 и № 6 — 27 декабря 2018 года. Пуск станет четвёртым по счёту, выполненным с «Восточного».

Читайте ранее в этом сюжете: В Роскосмосе уточнили время запуска «Союза» с двумя спутниками «Канопус-В»