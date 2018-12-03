Пикап Chevrolet Silverado заглох в ходе показа в Детройте

Детройт, США, , 10:53 — REGNUM В ходе демонстрации нового пикапа Chevrolet Silverado в Детройте произошел досадный для автопроизводителя General Motors казус — автомобиль заглох посередине хоккейной площадки, на которой проходил матч команд Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между «Детройт Ред Уингз» и «Сент-Луис Блюз». Об этом пишет портал Autoweek.

Отмечается, что инцидент произошел 29 ноября, когда новенький Silverado выехал на лёд в перерыве между хоккейными таймами. Двигатель пикапа заглох, и его не удавалось завести более четырех минут. Затем автомобиль покинул хоккейную площадку под аплодисменты публики.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно выводам американского издания Consumer Reports, сделанным по результатам ежегодного рейтинга надёжности автомобилей, самыми надёжными в мире являются японские автомашины.

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