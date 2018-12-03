Солнцемобиль тюменского вуза примет участие в гонке World Solar Challenge

Тюмень, , 10:11 — REGNUM Первый в Тюменской области солнцемобиль примет участие в международных соревнованиях World Solar Challenge, которые пройдут осенью следующего года в Австралии. Об этом 3 декабря сообщает пресс-служба Тюменского индустриального университета.

World Solar Challenge — крупнейшая в мире гонка солнечных автомобилей, которая на протяжении трёх десятилетий объединяет величайшие умы со всего мира. В соревнованиях принимают участие команды из более чем 30 стран, но всех их объединяет общая задача — пересечь Австралию с севера на юг, используя исключительно солнечную энергию. По условию гонки команды начнут свой путь в столице Северной территории Австралии, а закончат в Аделаиде на юге страны.

Продолжать путешествие экипажи смогут лишь до 17:00 часов, после им необходимо будет остановиться и разбить лагерь. Маршрут поездки предусматривает прохождение обязательных контрольных точек, в которых наблюдатели меняются, а руководители команд могут обновлять самую последнюю информацию о погоде и о своей позиции в поле. В контрольно-пропускных пунктах команды могут выполнять самое основное техническое обслуживание — проверка и поддержание давления в шинах и очистка автомобиля от мусора.

Отмечается, что команда Sunberia TIU уже начала работу по созданию солнцемобиля, но еще продолжает набирать в свой коллектив амбициозных студентов.

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