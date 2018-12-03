Китай возвел первую опору железнодорожного моста в лаосской столице

Вьентьян, , 07:35 — REGNUM По случаю 43-й годовщины Национального дня Лаосской Народно-Демократической Республики было завершено возведения первой Т-образной бетонной балки железнодорожного моста на месте строительства китайско-лаосской железной дороги в лаосском Вьентьяне, сообщает 2 декабря агентство Синьхуа.

Строительством занимается Китайская железнодорожная инженерная группа №2 (CREC-2) в лаосской столице, городе Вьентьяне. Как отмечают в компании, возведение балки стало знаковым событием в истории строительства китайско-лаосской железной дороги.

Строительство дороги началось с пограничного с Китаем города Ботен на севере Лаоса. Этот участок связывает китайскую железную дорогу Юйси-Мохань в провинции Юньнань на северном ее отрезке с городом Вьентьяном на южном.

Напомним, что о строительстве железной дороги Китай — Лаос было договорено лидерами двух стран в рамках реализации инфраструктурного проекта транспортной связанности в декабре 2016 года. С тех пор идет планомерное строительство тоннелей, мостов, дорожного полотна и других элементов дороги.

По завершению строительства скорость движения поездов по новому полотну составит 160 км/ч, а сдача в эксплуатацию дороги намечена на декабрь 2021 года.

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