Госкомиссия утвердила экипаж корабля «Союз МС-11»

Байконур, Казахстан, , 15:51 — REGNUM Состав экипажа пилотируемого корабля «Союз МС-11», который отправится к международной космической станции (МКС), утвердила госкомиссия на космодроме «Байконур». Об этом сообщает пресс-служба госкорпорации «Роскосмос».

Утверждённый основной состав экипажа:

Командир корабля — космонавт «Роскосмоса» Олег Кононенко.

Бортинженер-1 — астронавт Канадского космического агентства Давид Сен-Жак.

Бортинженер-2 — астронавт Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) Энн Макклейн.

Госкорпорация «Роскосмос» ведёт прямую трансляцию предстартовой пресс-конференции экипажа.

Напомним, пуск ракеты-носителя «Союз-ФГ» с пилотируемым кораблём «Союз МС-11» запланирован на 3 декабря в 14:31 по московскому времени. Корабль состыкуется с МКС в тот же день в 20:35.