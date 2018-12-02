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Госкомиссия утвердила экипаж корабля «Союз МС-11»

Техника

«Союз МС-11» отправится к МКС 3 декабря

Байконур, Казахстан, 2 декабря 2018, 15:51 — REGNUM  Состав экипажа пилотируемого корабля «Союз МС-11», который отправится к международной космической станции (МКС), утвердила госкомиссия на космодроме «Байконур». Об этом сообщает пресс-служба госкорпорации «Роскосмос».

Утверждённый основной состав экипажа:

  • Командир корабля — космонавт «Роскосмоса» Олег Кононенко.
  • Бортинженер-1 — астронавт Канадского космического агентства Давид Сен-Жак.
  • Бортинженер-2 — астронавт Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) Энн Макклейн.

Госкорпорация «Роскосмос» ведёт прямую трансляцию предстартовой пресс-конференции экипажа.

Напомним, пуск ракеты-носителя «Союз-ФГ» с пилотируемым кораблём «Союз МС-11» запланирован на 3 декабря в 14:31 по московскому времени. Корабль состыкуется с МКС в тот же день в 20:35.

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Пилотируемые космические полёты и судьба МКС
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