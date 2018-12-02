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Директор Gionee проиграл в казино $144 млн

Техника

Сама компания находится на грани банкротства

Директор Gionee проиграл в казино $144 млн
GregMontani
Казино

Пекин, 2 декабря 2018, 15:02 — REGNUM  Генеральный директор китайской компании Gionee Лю Лоранг рассказал, что проиграл около $144 млн в казино Imperial Pacific в Гонконге. Об этом сообщает 91mobiles.

Также Лю Лоранг, являющийся не только генеральным директором, но и председателем совета директоров, признал, что у него была возможность использовать в личных целях средства компании.

Издание отмечает, что Gionee находится на грани банкротства. Эта компания занимается производством смартфонов. Ещё в 2016—2017 годах она имела неплохую долю на рынках Китая и Индии, однако сейчас задолженность компании достигла $2,4 млрд.

Эксперты ожидают, что в ближайшее время компания либо сообщит о банкротстве, либо представит программу выхода из кризиса.

Отметим, Gionee была основана в 2002 году, став одной из первых китайских компаний, занимающихся производством смартфонов.

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