В Intel обвинили бывшего сотрудника в продаже секретных технологий

Сакраменто, США, , 14:31 — REGNUM Американская компания Intel подала в суд на бывшего сотрудника Дойла Риверса, обвинив его в передаче секретных технологий компании Micron. Об этом сообщает The Register.

Корпорации Intel и Micron в 2015 году анонсировали совместный проект 3D XPoint по разработке новой технологии энергонезависимой памяти. В начале этого года компании заявили о прекращении сотрудничества по этому проекту.

28 ноября Intel подала иск в окружной суд США в Сакраменто (штат Калифорния) на бывшего сотрудника Дойла Риверса. Его обвиняют в незаконном получении технологической информации по проекту 3D XPoint и передачи её компании Micron.

Представитель Intel подчеркнул, что компания будет продолжать работать над пресечением незаконного присвоения интеллектуальной собственности.

Отметим, первый накопитель, использующий технологию 3D XPoint, был выпущен в марте 2017 года. Им стал твердотельный накопитель (SSD) компании Intel Optane P4800X.