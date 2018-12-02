СМИ: Google закроет свой мессенджер в 2020 году

Маунтин-Вью, США, , 13:29 — REGNUM Американская компания Google собирается прекратить поддержку сервиса мгновенного обмена сообщениями Hangouts в 2020, сообщает издание 9to2Google со ссылкой на собственные источники.

Источники сообщают, что компания начала сокращать специалистов, занимающихся приложением Hangouts.

Издание отмечает, что решение Google вызвано недостаточной популярностью Hangouts. Приложение было выпущено в 2013 году, однако так и не смогло добиться лидерских позиций.

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре Фонд «Общественной мнение» представил результаты опроса, показавшего, что самым популярным мессенджером в России является WhatsApp.