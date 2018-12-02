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СМИ: Google закроет свой мессенджер в 2020 году

Техника

Решение Google вызвано недостаточной популярностью приложения

СМИ: Google закроет свой мессенджер в 2020 году
Elyssa Zornes
Сервисы Google

Маунтин-Вью, США, 2 декабря 2018, 13:29 — REGNUM  Американская компания Google собирается прекратить поддержку сервиса мгновенного обмена сообщениями Hangouts в 2020, сообщает издание 9to2Google со ссылкой на собственные источники.

Источники сообщают, что компания начала сокращать специалистов, занимающихся приложением Hangouts.

Издание отмечает, что решение Google вызвано недостаточной популярностью Hangouts. Приложение было выпущено в 2013 году, однако так и не смогло добиться лидерских позиций.

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре Фонд «Общественной мнение» представил результаты опроса, показавшего, что самым популярным мессенджером в России является WhatsApp.

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