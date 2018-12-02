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SpaceX в третий раз использует ракету первой ступени Falcon 9

Техника

Многоразовые ракеты первой ступени должны приземлиться на подготовленную платформу в океане

SpaceX в третий раз использует ракету первой ступени Falcon 9
SpaceX
Falcon 9

Вашингтон, 2 декабря 2018, 11:00 — REGNUM  Одна из первых ступеней ракеты компании SpaceX Falcon 9 будет использоваться в третий раз при запуске с базы Ванденберг 2 декабря. Об этом сообщает Spaceflight Now.

В пуске Falcon 9 будут использоваться многоразовые ракеты первой ступени. Одна из них будет запущена уже в третий раз. По плану, ракеты первой ступени должны приземлиться на подготовленную платформу в океане.

В ходе этого пуска на орбиту будет выведено около 60 малых и 1 большой спутник.

Как сообщало ИА REGNUM, первоначально пуск Falcon 9 планировался на 29 ноября, однако он был перенесён на 2 декабря из-за погодных условий.

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Космические полеты, аппараты и исследования
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