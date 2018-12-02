В Японии запустили телевещание в формате 8K

Токио, , 10:08 — REGNUM Японский телеканал NHK запустил спутниковые трансляции в формате 8K 1 декабря. Об этом сообщает Engadget.

Формат 8K обозначает разрешающую способность 7680×4320 (33,2 мегапикселя). Для сравнения, картинка формата HDTV состоит из 0,9 мегапикселей.

Первым фильмом, показанным на телевидение в таком качестве, стала картина Стэнли Кубрика «2001 год: Космическая одиссея». Компания Warner Bros специально для NHK отсканировала оригинальные 70-миллиметровые негативы фильма в нужном качестве.

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре американское национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства NASA опубликовало видео с международной космической станции в формате 8K.