Путин оценил лимузин Aurus из проекта «Кортеж»

Буэнос-Айрес, , 08:02 — REGNUM Своими впечатлениями от поездок на лимузине Aurus из проекта «Кортеж» поделился президент России Владимир Путин. Он рассказал об этом 2 декабря на встрече с журналистами в Буэнос-Айресе.

По словам Владимира Путина, он не был за рулем лимузина и привык к машинам меньшего размера.

«Но очень хорошая машина, мне нравится», — заявил президент России.

Также президент Путин рассказал, что автомобилем заинтересовались и выражают готовность его купить арабские партнёры.

«Поэтому, я думаю, мы это сделаем, я никаких проблем не вижу в этом», — заключил Владимир Путин.

Отметим, лимузины проекта «Кортеж» разработаны ФГУП «НАМИ» для использования их первыми лицами государства. Также в проект, кроме лимузина, входят микроавтобусы, седаны и внедорожники.