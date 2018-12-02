В США военные эксперты оценили новый российский комплекс «Пенициллин»

Вашингтон, , 07:29 — REGNUM Американский журнал The National Interes обратил внимание на новейший российский комплекс звукотепловой артиллерийской разведки 1Б75 «Пенициллин». Статья посвященная этому комплексу, который назван новым способом для уничтожения американской тяжелой артиллерии, была опубликована на сайте журнала 1 декабря.

Речь идёт о разработанном корпорацией «Ростех» комплексе звукотепловой артиллерийской разведки 1Б75 «Пенициллин». Этот комплекс оснащён четырьмя звукотепловыми локаторами, большой стабилизационной платформой и оптико-электронным модулем. Также в составе комплекса шесть обычных и шесть тепловизионных камер.

Комплекс засекает шумы и кинетическую энергию целей за пять секунд в радиусе до 25 километров. «Пенициллин» заранее определяет места падения вражеских снарядов. По заверениям разработчиков, комплекс настолько чувствителен, что может засечь хлопок дверью в радиусе своего действия. Кроме того, «Пенициллин» полностью автоматизирован для того, чтобы избежать человеческого фактора.

Отмечается, что конечно у комплекса небольшой радиус действия — всего 25 километров. Однако он мобилен и довольно быстро развертывается. Кроме того, «Пенициллин» гораздо точнее чем стандартные радиолокационные станции (РЛС), так как те испытывают проблемы при обнаружении выстрелов снарядом противника со слабым сигналом. Ешё одним преимуществом «Пенициллина» является то, что артиллерии противника сравнительно непросто обнаружить комплекс, так как он не использует электромагнитные волны, как РЛС.

Стоит отметить, что комплекс этот был впервые представлен в 2017 году. Сейчас завершаются его испытания и вскоре начнется серийное производство.