В Индии утвердили программу военных закупок

Нью-Дели, , 21:18 — REGNUM В Дели прошло заседание Совета по оборонным закупкам под председательством министра обороны Индии Нирмалы Ситхараманы, на котором было выдано разрешение на закупки военной техники для нужд индийских вооруженных сил на сумму 30 млрд рупий (около 451 млн долларов), сообщает 1 декабря Синьхуа.

В список закупаемого оружия входят ракеты «БраМос» совместной разработки Индии и России, которые закупаются для двух военных кораблей Индии и будут произведены в Российской Федерации. Также одобрена закупка разработанных Организацией оборонных исследований и разработок Индии бронированных эвакуационных машин для главного боевого танка индийской армии «Арджун».

Отметим, что корабельная ракета «БраМос» является сверхзвуковой крылатой ракетой; планируется, что она станет основным оружием на борту ряда кораблей ВМС Индии.