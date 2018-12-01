Какие пули используют спецподразделения ВСУ на Донбассе?

Киев, , 20:46 — REGNUM Украинско-британская компания Stiletto Systems, разрабатывающая боеприпасы и стрелковое оружие, недавно заявила, что ее боеприпасы используют подразделения специального назначения вооруженных сил Украины на Донбассе.

Компания работает над созданием пуль, обладающих повышенной пробиваемостью. По информации компании, такая пуля способна пробить броневой лист толщиной 20,5 миллиметров.

Следует заметить, что в целом эффективность боеприпасов к стрелковому оружию зависит от бронебойной сердцевины пули: качества основного материала, его формы и, что важно, от кинетической энергии, приданной пуле.

Принцип действия усовершенствованной пули Stiletto Systems идентичен существующим боеприпасам, за исключением того, что она разработана с новой конструкцией пули и включает новые материалы для производства. Данная пуля состоит из трех частей.

Компания считает, что с учетом применения пуль их конструкции оружие большего калибра может быть заменено системами меньшего калибра, которые будут значительно дешевле в использовании.

Например, американская крупнокалиберная винтовка калибра 12,7-мм М107 способна пробить на расстоянии 100 метров броню толщиной 20 миллиметров. Эта винтовка весит 13 килограммов, а один бронебойный патрон к ней стоит десять долларов.

Компания утверждает, что стандартная снайперская винтовка калибра 7,62-мм с бронебойным патроном Stiletto Systems способна решить ту же задачу. При этом стоимость патрона будет в пределах одного доллара за штуку.

Кроме того, пехотинец, вооруженный 5,45-мм автоматом АК-74, может получить боеприпасы, способные пробить 14-мм броню на дальности 220 метров. Этого достаточно для того, чтобы пробить корпус бронетранспортера или повредить двигатель автомобиля.