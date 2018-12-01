Sony запатентовала прозрачный экран для смартфонов

Токио, , 15:47 — REGNUM Японская компания Sony зарегистрировала патент на технологию производства прозрачных экранов для смартфонов. Об этом сообщает Forbes.

Патент получил название «Дисплейное устройство и электронный аппарат». Технология представляет собой дисплей, собранный из двух матриц. Одна из них излучает свет, а вторая — пропускает или улавливает его. Комбинирование различных режимов работы матриц позволяет настроить прозрачность экрана.

Получение патента не гарантирует того, что подобные устройства в скором времени появятся на рынке. Такие смартфоны будут потреблять много энергии, а все непрозрачные компоненты придётся убирать в широкую рамку.

Однако эксперты отмечают, что эта технология может найти применение при производстве «гибких» смартфонов.

Как сообщало ИА REGNUM, южнокорейская компания Samsung рассчитывает в марте 2019 года выпустить на рынок смартфон Galaxy F с гибким экраном.