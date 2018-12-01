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В Южной Корее запустили коммерческую сеть мобильной связи 5G

Техника

Пока услуги связи 5G предоставляются только корпоративным клиентам

В Южной Корее запустили коммерческую сеть мобильной связи 5G
Kārlis Dambrāns
Технология 5G

Сеул, 1 декабря 2018, 13:51 — REGNUM  Коммерческую сеть мобильной связи пятого поколения (5G) запустили три южнокорейских оператора 1 декабря. Об этом сообщает Pulse.

Операторы мобильной связи SK Telecom Co., KT Corporation and LG Uplus Corporation запустили коммерческую сеть 5G на территории всей страны. Сейчас услуги связи нового поколения предоставляются только корпоративным клиентам.

Сеть станет доступна частным клиентам в марте 2019 года.

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре министр информации Вьетнама Нгуен Мань Хунг заявил, что в 2019 году в стране начнутся испытания сети 5G, а к 2020 году правительство рассчитывает внедрить сеть нового стандарта на территории всей страны.

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