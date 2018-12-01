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Tesla стала производить 1000 машин Model 3 в день

Техника

Илон Маск поздравил своих сотрудников с этим достижением

Tesla стала производить 1000 машин Model 3 в день
Peter Stevens
Tesla Model 3

Сакраменто, США, 1 декабря 2018, 14:01 — REGNUM  Компания Tesla вышла на запланированный ею ранее объем производства электромобилей Model 3 в 1 тысячу единиц в день, сообщил в электронном письме сотрудникам компании Tesla генеральный директор Илон Маск, это письмо опубликовал 1 декабря портал electrek.co.

Илон Маск поздравил своих сотрудников с этим достижением и отметил, что теперь главным приоритетом компании становится поддержание производства электромобиля Model 3 на этом уровне с сохранением его высокого качества.

Также в своем комментарии порталу electrek.co Илон Маск сказал, что он надеется, что компании удастся сохранить такой высокий темп производства, и в дальнейшем это позволит снизить текущую стоимость С в 38 тысяч долларов до 35 тысяч. Илон Маск считает, что Tesla может достигнуть такого результата через полгода.

Отметим, как сообщало, ранее компания Nissan представила в выставочном центре Nissan Crossing в Токио uоночную модификацию второго поколения электрокара Leaf Nismo RC, построенную на базе серийной модели электрокара компании.

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