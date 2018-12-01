Южнокорейскую компанию обвинили в промышленном шпионаже

Сеул, , 13:21 — REGNUM Прокуратура южнокорейского города Сувон предъявила обвинения девяти сотрудникам компании Toptec в продаже китайской компании технологии, принадлежащей Samsung. Об этом сообщает Reuters.

По версии обвинения, директор и восемь сотрудников южнокорейской компании Toptec создали фиктивную организацию, получившую доступ к технологиям дочерней компании Samsung. Часть этих технологий была продана китайской фирме за $13,85 млн.

Представители прокуратуры отметили, что речь идёт о технологиях производства OLED-дисплеев, являющихся «базовой национальной технологией» Южной Кореи.

В Toptec опровергли все обвинения и заявили о готовности сотрудничать с правоохранительными органами.

После предъявления обвинений акции Toptec упали на 20%.

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре в южнокорейской компании LG Electronics сообщили, что количество проданных телевизоров компании с OLED-дисплеями преодолело отметку в 3 млн.