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Южнокорейскую компанию обвинили в промышленном шпионаже

Техника

После предъявления обвинений акции компании упали на 20%

Сеул, 1 декабря 2018, 13:21 — REGNUM  Прокуратура южнокорейского города Сувон предъявила обвинения девяти сотрудникам компании Toptec в продаже китайской компании технологии, принадлежащей Samsung. Об этом сообщает Reuters.

По версии обвинения, директор и восемь сотрудников южнокорейской компании Toptec создали фиктивную организацию, получившую доступ к технологиям дочерней компании Samsung. Часть этих технологий была продана китайской фирме за $13,85 млн.

Представители прокуратуры отметили, что речь идёт о технологиях производства OLED-дисплеев, являющихся «базовой национальной технологией» Южной Кореи.

В Toptec опровергли все обвинения и заявили о готовности сотрудничать с правоохранительными органами.

После предъявления обвинений акции Toptec упали на 20%.

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре в южнокорейской компании LG Electronics сообщили, что количество проданных телевизоров компании с OLED-дисплеями преодолело отметку в 3 млн.

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