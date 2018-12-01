AP: власти Китая следят за владельцами электрокаров

Пекин, , 12:58 — REGNUM Около 200 производителей подписали с правительством Китая соглашение, предусматривающее передачу данных о местоположении электрокаров специальной службе. 30 ноября об этом сообщает Associated Press.

Издание сообщает, что все автопроизводители, реализующие электромобили в Китае, подписывают с правительством специальное соглашение, предусматривающее передачу данных об автомобилях в режиме реального времени.

Данные о локации электрокаров поступают в несколько организаций, таких как Национальный центр мониторинга новых энергетических транспортных средств при Пекинском технологическом институте.

Представители мировых автопроизводителей отметили, что предоставляют доступ к данным в соответствии с китайским законодательством.

«В Китае существуют системы мониторинга в реальном времени, где мы должны доставлять данные о машине в государственную систему», — подтвердил представитель Volkswagen Йохем Хейцман.

Эксперты отмечают, что такая система мониторинга позволит Китаю получить преимущество в развитии инфраструктуры для электротранспорта перед другими странами.

Как сообщало ИА REGNUM, с 2017 по 2018 год мировые продажи электротранспорта выросли на 70%, согласно отчёту Национальной технологической инициативы «Автонет».