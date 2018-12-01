Суббота, 1 Декабря 2018 года
13:44:51 МСК

NASA объявила тендер на лунную программу для частных компаний

Техника

NASA планирует потратить на эту программу до $2,6 млрд в течение следующих 10 лет

NASA объявила тендер на лунную программу для частных компаний
Цитата из м/ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия
Ракета на Луне

Вашингтон, 1 декабря 2018, 12:41 — REGNUM  Список из девяти частных компаний, допущенных к участию в конкурсе на реализацию программы по доставке полезной нагрузки на Луну, опубликовало национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) 30 ноября на официальном сайте.

Космическая программа предполагает доставку на Луну научных приборов и другого оборудования. NASA планирует потратить на эту программу до $2,6 млрд в течение следующих 10 лет. Отобранные частные компании должны будут представить свои проекты, из которых агентство выберет лучший по ряду факторов, включая цену и сроки реализации.

В NASA отметили, что эта программа является первым шагом в подготовке к отправке пилотируемых миссий к Луне и Марсу.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре в NASA опубликовали отчёт, предусматривающий переход к коммерческой модели освоения космоса. Ожидается, что переход агентства на коммерческую модель будет завершён к 2025 году.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Космические программы иностранных государств
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить