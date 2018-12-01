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Ракету-носитель с кораблём «Союз МС-11» установили на стартовом комплексе

Техника

Пуск запланирован на 3 декабря

Байконур, Казахстан, 1 декабря 2018, 11:56 — REGNUM  Ракета-носитель «Союз-ФГ» с пилотируемым кораблём «Союз МС-11» установлена на стартовом комплексе площадки №1 «Гарагаринский старт» космодрома «Байконур». 1 декабря об этом сообщает пресс-служба госкорпорации «Роскосмос».

Пуск ракеты-носителя запланирован на 3 декабря. Корабль «Союз МС-11» доставит на международную космическую станцию экипаж экспедиции МКС-58/59. Состав основного экипажа: космонавт Олег Кононенко, астронавты Давид Сен-Жак и Энн Макклейн.

2 декабря члены экипажа ответят на вопросы журналистов во время предстартовой пресс-конференции. Прямая трансляция конференции будет доступна на сайте «Роскосмоса».

Напомним, пуск ракеты-носителя «Союз-ФГ» с пилотируемым кораблём «Союз МС-10» 11 октября завершился аварийной посадкой экипажа. Этот инцидент стал первой аварией в истории пусков ракетами-носителями «Союз-ФГ».

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Пилотируемые космические полёты и судьба МКС
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