Суббота, 1 Декабря 2018 года
12:13:21 МСК

Samsung представила в Москве «телевизор будущего»

Техника

Экран нового телевизора изготовлен по технологии «квантовых точек»

Москва, 1 декабря 2018, 11:51 — REGNUM  Первый телевизор, экран которого изготовлен по технологии «квантовых точек» QLED, представила южнокорейская компания Samsung 29 ноября в Москве.

Новинка Samsung QLED 8K обладает разрешением 33 млн пикселей, что в 16 раз превосходит стандарт Full HD. Полупроводники экрана состоят из квантовых точек, что обеспечивает цветопередачу, близкую к естественной.

Электронная начинка базируется на процессоре Quantum 8K, использующем технологии искусственного интеллекта для оптимизации изображений под формат 8K.

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре американское национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) опубликовало видео формата 8K с международной космической станции. Представленный видеоролик содержит кадры с видом Земли с МКС и ходом научных и технических работ на станции.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Информационные технологии
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить