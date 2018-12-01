Суббота, 1 Декабря 2018 года
10:42:30 МСК

Компания Nissan представила гоночный электрокар Leaf Nismo RC

Техника

Гоночный электрокар построен на базе серийного дорожного электрического хэтчбека Nissan Leaf Nismo последнего поколения

Токио, 1 декабря 2018, 10:32 — REGNUM  Гоночную модификацию второго поколения электрокара Leaf Nismo RC представила компания Nissan в выставочном центре Nissan Crossing в Токио, сообщает 1 декабря motor.ru.

Гоночный электрокар построен на базе серийного дорожного электрического хэтчбека Leaf Nismo последнего поколения. В основе автомобиля карбоновая рама, на которой установлено два электродвигателя — по одному на каждой оси, которые выдают суммарную мощность в 240 киловатт (около 326 лошадиных сил). Также в конструкции использован углепластик, что позволило серьезно снизить вес кара. Инверторы и батареи гоночного кара взяты от серийного электромобиля.

Новый Leaf Nismo RC компании Nissan разгоняется до скорости 100 км/ч за 3,4 секунды.

Отметим, представленный в 2012 году гоночный электрокар Leaf Nismo RC первого поколения, также был построен на карбоновой раме и укомплектован электромотором от серийного электрокара. Его мощность составила 80 киловатт (около 109 лошадиных сил).

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Авторынок
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить